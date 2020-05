Merkel: Offenbar Partei-Handy abgehört

Der österreichische Bundeskanzler und SPÖ-Chef Werner Faymann will sich auch vor dem Hintergrund der Enthüllungen über Abhöraktionen des US-Geheimdienstes NSA in Europa kein neues Handy anschaffen. Faymann sagte vor den EU-Gipfelberatungen am Freitag in Brüssel: „Nein, ich besorge mir kein neues Handy. Und ich finde auch, wenn so viele Menschen angeblich ausspioniert werden oder einfach ihre Daten verwendet werden, dann ist das sowohl beruflich als auch privat für jeden unangenehm, falsch und muss uns bei jedem gleich entrüsten, egal ob er Premierminister ist oder nicht.“ Es sei ein richtiger Ansatz, dass die Europäer in dieser Angelegenheit gemeinsam auftreten.

Der Bundeskanzler verwendet üblicherweise ein iPhone. Präsidialchef Manfred Matzka, zuständig für die Abhörsicherheit im Bundeskanzleramt, sagte gegenüber der Zeitung „ Österreich“ vom Freitag: „Der Kanzler verwendet mehrere, speziell gesicherte Handys verschiedener Marken. Außerdem nehmen wir regelmäßig technische Checks im Bundeskanzleramt vor. Die Mobiltelefone und die gesamte IT-Umgebung sind hoch gesichert, da haben wir viel investiert.“ Und: „Wir haben keine Hinweise, dass Gespräche des Kanzlers abgehört wurden.“