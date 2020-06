Merkel will Europa bei Datenverkehr unabhängiger machen

Bundeskanzlerin Angela Merkel will mit Frankreichs Staatschef Francois Hollande über eine größere Unabhängigkeit Europas von den USA beim Datenverkehr wie etwa E-Mails sprechen. Dies werde ein Thema am kommenden Mittwoch bei den deutsch-französischen Regierungskonsultationen in Paris sein, sagte die CDU-Chefin in ihrer am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Video-Botschaft im Internet.

Konzerne wie Google und Facebook ließen sich dort nieder, wo der Datenschutz am geringsten sei. „Und das können wir in Europa auf Dauer auch nicht gutheißen“, sagte die Kanzlerin. „Das heißt also, wir werden mit Frankreich darüber sprechen, wie wir ein hohes Maß an Datenschutz aufrechterhalten können.“