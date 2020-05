Mexikos Ex-Präsident für NSA-Spionage: "Jeder schnüffelt"

Während seiner Amtszeit (2000-2006) war Fox ein enger Verbündeter von US-Präsident George W. Bush. Am Dienstag hatte die Regierung von Präsident Enrique Peña Nieto eine Untersuchung zur NSA-Spionage in Mexiko angekündigt. Nach neuen Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" war eine Abteilung der NSA 2010 in das E-Mail-Konto des damaligen Präsidenten Felipe Calderón eingedrungen. Auch Amtsinhaber Peña Nieto soll später bespitzelt worden sein.