Microsoft gewährt EU-Staaten Einblick in Quellcodes

Vor rund einem Jahr hatte Microsoft bereits sein erstes Transparency Center an seinem Firmensitz in Redmond eröffnet. Weitere solcher Einrichtungen sollen folgen. Das neue Zentrum in Brüssel sei ein Meilenstein in dem Sicherheitsprogramm, das Microsoft speziell für Regierungen für die Vertrauensbildung aufgesetzt hat, schreibt Microsoft-Manager Jan Neutze in einem Beitrag auf der Plattform „Politico.eu“. Das Zentrum gebe Regierungen in einem geschützten Rahmen einen wertvollen Zugang zu Sicherheitsinformationen.