Morozov: "Im Netz entsteht eine neue Ideologie"

Mit “Cyber-Utopisten” wie Clay Shirky und Jeff Jarvis liegt er im ständigen medialen Clinch, auf Konferenzen und Universitäten ist er viel beachteter Redner, und sein Buch “The Net Delusion” gilt als Vorzeigewerk in Sachen Technologiekritik: Der aus Weißrussland stammende und heute an der US-Universität Stanford forschende Evgeny Morozov (27) hat auf dem Hacker-Kongress 28C3 die Eröffnungsrede gehalten und vor der “Liebesaffäre” westlicher Technologiefirmen mit Diktaturen gewarnt. Diese würden autoritäre Regime über Zwischenhändler nach wie vor mit Überwachungstechnologien versorgen, weswegen einfache Verbote gegen die Ausfuhr solcher Technologien an diese Staaten nicht greifen würden.

In Ihrer 28C3-Keynote haben Sie die Ausfuhr von westlichen Überwachungstechnologien an Diktaturen aufgezeigt. Ist “Big Brother” weiter am Vormarsch?

Das ist keine neue Diskussion. Ich spreche seit Jahren über Diktaturen und Überwachungstechnologien, 2011 haben die Medien und die Politik endlich zugehört. Deswegen werden diese Technologien öffentlich stärker wahrgenommen als noch vor einem Jahr. Aber es gibt immer mehr Staaten, die nicht als Demokratien gelten, und dadurch steigt die Nachfrage nach Überwachungstechnologien. Es ist also ein Problem, das sicher schlimmer wird.

Wie könnte man dem entgegenwirken?

Es gibt Dinge, die man tun kann. Man kann globale Sanktionen gegen diese Firmen überlegen, man kann die Lobbyisten dieser Industrie überwachen, und man kann öffentlichen Druck auf die Investoren solcher Firmen machen. In Italien etwa haben es Aktivisten geschafft, dass eine Firma ihr Geschäft in Syrien aufgegeben hat. Das ist ein kleiner Fisch in einem großen Ozean, aber man kann etwas erreichen.

China etwa koppelt Ihrem Vortrag zufolge seine Wirtschaftshilfe immer stärker an die Ausfuhr eigener Überwachungstechnologien, etwa von Huawei, an Dritte-Welt-Länder. Das klingt gefährlich.

Die große Frage ist, wie stark diese Verbindung zwischen der chinesischen Außenpolitik und den chinesischen Technologie-Firmen wird. Werden sie so einen großen Einfluss haben wie etwa die British East India Company auf die Kolonien Großbritanniens? China baut immer stärker auf Energiequellen aus Afrika und ist deswegen an Stabilität in der Region interessiert.



Stichwort Afrika: Die Revolution in Nordafrika hat im Netz nicht alles zum Besten gewendet. In Libyen sind etwa neue Internet-Filter eingeführt worden, die es unter Gaddafi nicht gab. In welche Richtung werden sich die Staaten bewegen?

Ich bin kein Nordafrika-Experte, und Ägypten, Tunesien und Libyen zeigen sehr unterschiedliche politische Dynamiken. Aber es kommen eher konservative Kräfte an die Macht, die wahrscheinlich zu mehr sozialer Zensur (z.B. Filtern von pornografischen Inhalten, Anm.) tendieren.

Wie bewerten Sie die Rolle von Social-Media-Diensten im Arabischen Frühling?

Viele Facebook-Nutzer in Ägypten haben das Online-Netzwerk überbewertet. Viele der Bewegungen wurden schwach, weil sie nicht zentralisiert sind, weil sie nicht in eine organisierte Partei gemündet haben.