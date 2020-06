"Murdoch Leaks": Enthüllungsplattform gestartet

Nach dem Skandal um die Methoden der, mittlerweile eingestellten, britischen Zeitung "News of the World" wurde nun eine Enthüllungsplattform unter dem Namen "Murdoch Leaks" gestartet. Auf der Beschreibung der Plattform prangern die unbekannten Betreiber der Webseite das angebliche Versagen der Journalisten als vierte Gewalt an und fordern ein Handeln der "fünften Gewalt". "And what is that? - It is You!", heißt es auf der Seite.

"Echte Journalisten"

Die Betreiber der Enthüllungsplattform suchen nach Beweisen für illegale Machenschaften innerhalb des Medien-Imperiums von Rupert Murdoch. Für die Veröffentlichung der zugespielten Informationen sollen allerdings weiterhin Journalisten verantwortlich sein - trotz des geäußerten Misstrauens. "Glaubwürdige Informationen" würden an ein eigenes Netzwerk von "echten Journalisten" und Strafverfolgungsbehördungen in den USA, Großbritannien und Australien weitergeleitet werden.

Eigentümer unbekannt

Über die Eigentümer der Plattform wird bislang nur spekuliert. Die bekannte Hackergruppierung LulzSec, die erst vor kurzem die britischen Tageszeitungen "The Sun" und " The Times