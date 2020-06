Nacktscanner leicht umgehbar

Metallische Objekte, die am Körper getragen werden, werden auf dem Bildschirm schwarz dargestellt - wie auch der Hintergrund. So bleiben kleine Objekte an der Seite nahezu unerkannt und ermöglichen das Einschmuggeln von beliebigen Objekte. Rafi Sela, Sicherheitsverantwortlicher am Ben Gurion-Flughafen in Israel, stellte die Behauptung auf, er könne "die Body-Scanner mit ausreichend Sprengstoff umgehen, um eine komplette Boeing 747 in die Luft zu sprengen."

TSA übt Druck auf Journalisten aus

Die US-amerikanische TSA ( Transport Security Administration) hat mittlerweile mehr als eine Milliarde US-Dollar in die Technologie investiert, die Flugreisen eigentlich deutlich sicherer machen soll. Nun möchte man diese Investition offenbar mit allen verbleibenden Mitteln verteidigen. Corbett veröffentlichte einen weiteren Blogpost, in dem er davon berichtet, dass die TSA einigen Journalisten davon "abgeraten" haben soll, von der Geschichte zu schreiben. Allerdings hat Corbett nicht wirklich etwas neues entdeckt, denn bereits 2010 wurde im "Journal of Transport Security" eine nahezu idente Vorgehensweise beschrieben.