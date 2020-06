Nationalrat: Abgeordnete gegen "Twitter-Ordnungsruf"

Der Vorschlag stößt bei den Abgeordneten mehrheitlich auf Ablehnung. Es gebe ja ohnehin andere Wege, etwa gegen Beleidigungen auf Twitter vorzugehen, so der Tenor der meisten der Befragten.

Wenig hält die SPÖ-Abgeordnete Katharina Kucharowits von dem Vorstoß: Wenn man Ordnungsrufe für Twitter-Meldungen erteilen würde, dann müsste man dies ja etwa auch auf Aussendungen, E-Mails oder vielleicht sogar Briefe ausdehnen, gab sie am Rande der Nationalratssitzung am Montag zu bedenken. "Jeder ist selbstverantwortlich", was er twittere, so die Abgeordnete, die selbst einen Twitter-Account führt. Sollte irgendjemand ein Problem mit einer Twitter-Meldung haben, so gebe es ja andere - rechtliche - Mittel, dagegen vorzugehen, findet sie.

Auch der ÖVP-Abgeordnete Hannes Rauch sieht dies ähnlich. "Als Abgeordneter sollte man wissen, was man twittert und was nicht", sagte er. Es fehle ja nur noch der Vorschlag, dass man Facebook und Massen-E-Mails abschaffe, meinte der ehemalige VP-Generalsekretär. "Dann sind wir wieder dort, wo die FPÖ gerne hin will - nämlich retro", im "letzten Jahrtausend", meinte er.

Für "völlig lächerlich" hält den Vorschlag die Grüne Abgeordnete Sigrid Maurer. Ordnungsrufe seien dazu da, zu verhindern, dass das Plenum gestört wird, sagte sie gegenüber der APA. Twitter sei ein gutes Mittel, um sehr direkt kommunizieren zu können.