Navy-Vizeadmiral als neuer NSA-Chef nominiert

US-Präsident Barack Obama hat den Vizeadmiral der Marine, Michael Rogers, als neuen Chef des umstrittenen Geheimdienstes NSA nominiert. Der 53-Jährige solle auch das Cyber Command anführen, also das Spezialkommando der Streitkräfte für digitale Kriegsführung, teilte Verteidigungsminister Chuck Hagel am Donnerstag mit. Bürgerrechtler hätten sich einen Zivilisten gewünscht. Im Falle seiner Bestätigung durch den Senat würde Rogers auf beiden Posten Nachfolger von Keith Alexander werden, der am 14. März in den Ruhestand geht.