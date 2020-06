Neue Datenschutzregeln für RFID-Chips

Monatelanges, zähes Ringen war ihm vorausgegangen, jetzt ist das neue "Privacy Impact Assessment Framework" (kurz PIA) unterschrieben. Am Mittwoch haben Vertreter der EU, Datenschutzsorganisationen sowie euroäischer und US-Unternehmen das 24-seitige Dokument, dass künftig den Einsatz der Funktechnologie RFID (" Radio Frequency Identification") regeln soll. "Unter den Parteien war ein großer Diskussionsaufwand zu bewältigen, um die gänzlich unterschiedlichen Sichtweisen europäischer und amerikanischer Unternehmen auf den Datenschutz zu einem einvernehmlichen Ergebnis zu führen", sagt Sarah Spiekerman, Professorin an der WU Wien und Co-Autorin des Papiers.

Neben EU-Kommissarin Neelie Kroes, zuständig für die Europäische Digitale Agenda, unterzeichneten Vertreter des Handelsverband Eurocommerce, des deitschen IT-Verbandes Bitkom sowie der US-Organisation "Association for the Automatic Identification and Data Capture" das selbstverpflichtende Framework.

Bedenken ausräumen

Das PIA soll vor allem datenschutzrechtliche Bedenken bei RFID ausräumen, das derzeit bei elektronischen Bezahlverfahren, in Pässen, in Skigebieten und dem öffentlichen Verkehr eingesetzt wird. Unternehmen können sich künftig freiwillig das PIA durchlaufen und das von Datenschutzbehörden dokumentieren lassen. So soll das Vertrauen der Bevölkerung in die Nahfunktechnologie, die bald auch zum Barcode-Ersatz im Handel werden könnte, gesteigert werden.

Ein YouTube-Video des Künstlers Chris Oakley aus 2004 etwa veranschaulicht drastisch, wie und welche Daten via RFID über Besucher eines Einkaufszentrums erfasst werden können.