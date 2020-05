Neuer EU-Kommissar will "Safe Harbor"-Abkommen prüfen

Der designierte EU-Kommissar für den digitalen Binnenmarkt, Andrus Ansip, hat sich für starke Datenschutzregeln ausgesprochen. „Als Liberaler glaube ich an Persönlichkeitsrechte“, sagte der Este am Montagabend in Brüssel bei seiner Anhörung im Europaparlament. „Wir müssen jedermanns Privatsphäre schützen.“ Auch eine Aussetzung des „Safe Harbor“-Abkommens mit den USA schloss Ansip nicht aus.

Das Abkommen regelt die Weitergabe persönlicher Daten von europäischen an amerikanische Unternehmen. US-Firmen können sich beim Handelsministerium registrieren lassen und müssen sich dann verpflichten, bestimmte Prinzipien beim Datenschutz einzuhalten. Zu den teilnehmenden Unternehmen gehören Facebook, Microsoft und Google.