Neues NSA-Gesetz in den USA gebilligt

Präsident Barack Obama hatte die Reform der NSA selbst angekündigt - nachdem Enthüllungen millionenfacher Überwachung durch den Ex-Geheimdienstmann Edward Snowden weltweit Empörung ausgelöst hatten. Die Übertragung der Datenspeicherung in die Hände der Telefonunternehmen ist Kernstück der Reform. Bei dem verabschiedeten Gesetzentwurf geht es aber nur um US-Amerikaner, nicht aber um das Ausspähen von Ausländern.



Die privaten Telefongesellschaften müssen nach dem verabschiedeten Gesetzentwurf ihre Daten wie bisher 18 Monate lang speichern. Die NSA ( National Security Agency) soll diese nur nach einer Genehmigung des Geheimgerichts FISC durchsuchen dürfen.

Kritiker bemängelten, die Reform gehe nicht weit genug. So wurde ein erster, noch vor Wochen im Geheimdienstausschuss verabschiedeter Entwurf verwässert. So wurde die Passage gestrichen, dass dem Geheimgericht auch eine Art Ombudsmann als Vertreter öffentlicher Interessen angehört.