Niederländische Datenschützer rüffeln Google

Die von Google im Anfang März vergangenen Jahres eingeführten neuen Datenschutzregeln, die es dem Konzern ermöglichen, Nutzerdaten aus allen seinen Diensten – von YouTube bis zu Google+ - zusammenzuführen, wurden von Datenschützern wiederholt kritisiert. Nach Meinung europäischer Datenschutzbehörden verstoßen die Richtlinien gegen EU-Recht. Behörden in Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien und den Niederlanden leiteten Untersuchungen ein. In Frankreich drohen Google bereits Strafzahlungen, weil es sich mit seinen neuen Richtlinien nicht an nationale Gesetze hält. Für die diensteübergreifende Zusammenführung der Nutzerdaten wurde Google bereit auch in Österreich und Deutschland mit dem Negativ-Preis Big Brother Award ausgezeichnet.