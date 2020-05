NSA-Affäre: "Aufklärungs-Forderung ist Polit-Aktionismus"

"Wenn man wirklich Aufklärung wollte, hätte man sie schon vor fünf Jahren haben können", verwies der frühere Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ( BVT) darauf, dass Österreich eine Spionageabwehr hat. Zudem schließen die USA laut dem Experten in Sachen geheimdienstlicher Zusammenarbeit stets Verträge mit anderen Ländern ab. Rund um die Forderung nach Aufklärung und die Durchführung strafrechtlicher Ermittlungen stellte Polli daher die Frage in den Raum: "Aber kann man die eigene Regierung anzeigen?"

Die nun durch Medienberichte thematisierte, mutmaßliche Hilfe des BND für die NSA, um europäische Behörden und Unternehmen auszukundschaften, nannte Polli "routinemäßig". Jeder Spezialist wisse von solchen Geheimdienstkooperationen, und es gebe noch weitere "Zeitbomben" - also Enthüllungen über weitere Kooperationen -, die noch hochgehen würden. Nicht nur die Nachrichtendienste in Deutschland sondern auch jene "in vielen anderen europäischen Hauptstädten" arbeiten Polli zufolge mit der NSA zusammen. Österreich wollte der Experte in diesem Zusammenhang nicht ausnehmen. Dabei versuche der BND in Deutschland, die NSA bei ihrer Tätigkeit zu kontrollieren; Geheimdienste in anderen, kleineren Ländern hätten gar nicht die technischen Voraussetzungen oder die nötigen Ressourcen zur Kontrolle der NSA.