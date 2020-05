NSA-Affäre: Deutschland soll Snowden schützen

Der US-Journalist und Enthüllungspartner des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden, Glenn Greenwald, hat von Deutschland Schutz für den verfolgten Computerexperten gefordert. "Gerade Deutschland ist eines der Länder, das am meisten von den Enthüllungen Snowdens profitiert", sagte Greenwald der ARD, wie tagesschau.de am Montag meldete. "Die deutsche Regierung muss ja nicht dankbar sein, aber sie sollte das tun, wozu sie gesetzlich verpflichtet ist, nämlich Menschen, die politisch verfolgt werden, zu schützen", sagte der Journalist.

Stattdessen lasse die deutsche Regierung zu, dass US-Behörden Snowden "bedrohen und seine Rechte beschneiden" - "trotz all dem, was Snowden für die deutsche Öffentlichkeit getan hat", betonte Greenwald. "Die Deutsche sollten sich die Frage stellen, warum ihre Regierung so handelt, und sie sollten ihre Regierung auffordern, die Grundrechte von Mister Snowden endlich wirkungsvoll zu schützen."