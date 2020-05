NSA-Affäre: EU-Gipfel drängt auf Aufklärung

"Am Anfang sind Deutschland und Frankreich mit einer gemeinsamen Position gekommen. Danach hat man sich auf einen Text geeinigt", erläuterte Van Rompuy. Die Staats- und Regierungschefs hätten betont, dass die Beziehungen zu den USA auf "Respekt und Vertrauen" basieren müssten, fügte der EU-Ratspräsident hinzu. Dies betreffe auch die Arbeit der Geheimdienste. Die Arbeit der Geheimdienste sei wichtig für den Kampf gegen den Terrorismus. Fehlendes Vertrauen könne die Zusammenarbeit in diesem Bereich aber beeinflussen. Mit der Stellungnahme seien alle EU-Staaten einverstanden gewesen, erklärte Van Rompuy mit Blick auf Großbritannien, das ebenfalls wegen seiner Geheimdienstaktivitäten in die Kritik geraten war und in diesem Bereich eng mit den USA zusammenarbeitet.