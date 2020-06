NSA-Affäre: Für EU-Parlamentarier "vieles noch im Dunkeln"

Unklar ist bisher noch, wie Snowden in dem Bericht erwähnt wird. "Der Auslöser ist durch ihn gekommen", so Voss. "Aber die Frage, ob er geschützt werden muss, gehört da nicht hinein", auch nicht die Asylfrage. Denn die EU könne nicht über ein Asyl entscheiden, dies sei Aufgabe jedes einzelnen Mitgliedslandes. Außerdem sei "nur verräterisch an die Öffentlichkeit zu gehen, vielleicht nicht der richtige Weg".

Ob Snowden vor dem Innenausschuss des EU-Parlaments Anfang März wie angekündigt per Videokonferenz aussagen wird, ist noch nicht völlig geklärt. Voss meinte, für ihn wäre es "vorrangig, dass wir eine Delegationsreise dahin (nach Moskau, Anm.) machen, weil ich glaube, dass das EU-Parlament kein Kino-Saal ist".

Der Abschlussbericht selber ist eine umfassende Dokumentation mit 521 Änderungsanträgen. Noch offen ist derzeit, wie die Abstimmungen über die von einigen Fraktionen verlangte Aufhebung des SWIFT-Bankdatenabkommen ausgehe. "Wir von der EVP sind dagegen. Ich halte SWIFT für einen Erfolg der EU insgesamt. Genau das wollen wir von den USA". Allerdings könnte es sein, dass dieser Punkt mit knapper Mehrheit doch angenommen wird. Ziemlich sicher dürfte die Aufhebung des Datenschutzabkommens "Safe Harbor" sein. Beim Transatlantischen Freihandelsabkommen ( TTIP) geht Voss davon aus, dass dieses nicht im Bericht enthalten sein wird.