NSA durchsucht Datenströme auch nach Hackern

Der US-Geheimdienst NSA durchsucht nach Medienberichten abgefangene Datenströme nicht nur nach Nachrichten mutmaßlicher Extremisten, sondern auch nach Hinweisen auf Hackerangriffe. Das berichteten die New York Times und ProPublica am Donnerstag. Die NSA dürfe dabei offiziell nur nach Hackern suchen, die sie mit einer ausländischen Regierung in Verbindung bringen könne. Der ehemalige NSA-Chef Keith Alexander wollte die Befugnisse dahingehend erweitern, dass man dezidiert auch innerhalb der USA diesbezüglich aktiv sein darf, was ihm jedoch nicht genehmigt wurde.

Bei digitalen Angriffen ist es jedoch ohnehin oft schwer, die Urheber ausfindig zu machen. Ob ein Angriff von einem fremden Staat gesteuert wird, sei oft nicht einfach auszumachen.