NSA-Ermittler wollen Amnestie für Snowden

Der Fernsehsender CBS News zitierte am Freitag einen führenden Ermittler aus einem Bericht, der am Sonntag vollständig ausgestrahlt werden soll. Demnach sprachen sich einige Personen für eine Straffreiheit von Edward Snowden aus.

Die bisherigen Enthüllungen des in Russland im Asyl lebenden Snowden seien nur ein Bruchteil von dem, was der Computerexperte aus seinen gesammelten Daten an die Öffentlichkeit bringen könnte, sagte der Ermittler Rick Leggett dem Sender. Seine persönliche Meinung sei, dass es sinnvoll wäre, über eine Amnestie nachzudenken. „Ich brauchte vorher die Garantie, dass die verbleibenden Daten sichergestellt werden, und mein Maßstab für diese Versicherung läge sehr hoch“, so Leggett. Es gebe noch andere NSA-Mitarbeiter, die so dächten wie er.