NSA hat über BND auch Belgien und Niederlande ausspioniert

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Österreich seien durch die Affäre „ein bisschen vergiftet“, so der grüne Abgeordnete. Das Vorgehen von BND und NSA seien „kriminelle Aktionen“. Pilz kündigte weitere Anzeigen gegen Verantwortliche in den nächsten Wochen in Österreich an.



Pilz erwartet vor dem Hintergrund der NSA-Affäre auch ein Scheitern des EU-US-Handelspakt TTIP, zumindest in Österreich. „Es wird kein TTIP geben“, sagte er. In Österreich werde es am Ende ein Referendum über das Handelsabkommen geben, in dem derzeit mindestens 70 bis 80 Prozent dagegen stimmen würden. Wenn die Befürworter erfolgreich seien, könnte die Ablehnungsrate in Österreich allenfalls auf 60 Prozent gesenkt werden.´