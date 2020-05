NSA hatte App-Stores von Google und Samsung im Visier

Der US-Geheimdienst NSA soll Medienberichten zufolge Pläne für einen großangelegten Aangriff auf die Vertriebsplattformen für Anwendungssoftware von Google und Samsung geplant haben. Die NSA habe das Vorhaben mit Verbündeten in Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Australien entwickelt, berichtete die Nachrichten-Website „The Intercept“ am Donnerstag.

Sie beruft sich auf ein Dokument, das der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden öffentlich gemacht habe. Der Zusammenschluss der Länder sei unter dem Namen „Fünf Augen“ bekannt.