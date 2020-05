NSA nistet sich in vielen IT-Produkten und im BIOS ein

Eine Unterabteilung der TAO mit dem Kürzel ANT habe einen regelrechten „Otto-Katalog für Spione“ an Angriffsmöglichkeiten im Angebot. Zudem habe ANT eine besonders aggressive Spionagesoftware entwickelt, die sich in das BIOS eines Computers einniste. Diese Software wird als erstes geladen, wenn ein Computer eingeschaltet wird. Ein Schadprogramm hier ist besonders hartnäckig und schwer zu entdecken, es übersteht auch die Neuinstallation des Betriebssystems.

Ausgenutzt werden zudem die Windows-Fehlermeldungen. Die automatisierten Crash-Meldungen seien eine "hübsche Methode", um sich "passiven Zugriff" auf eine "anvisierte Maschine zu verschaffen", heißt es in einem NSA-Dokument. Die Fehlermeldungen zeigen schließlich auf, welche Sicherheitslücken des entsprechenden Rechners sich möglicherweise ausnutzen lassen, um dem Nutzer Schadsoftware unterzujubeln.

Ob, wann und gegen wen solche Attacken eingesetzt wurden, geht aus dem Bericht nicht hervor. In einem Etatplan für die US-Geheimdienste heiße es, dass 2013 weltweit 85000 Computer mit Hilfe der unterschiedlichen Angriffsmöglichkeiten infiltriert werden sollten. Einer der "Spiegel"-Autoren, Jacob Appelbaum, hat die Überwachungstools der NSA am Montag auch am Hackerkongress 30C3 erläutert. Die Möglichkeiten sind am Ende sogar schlimmer, als man von den düsteren Hollywood-Filmen kennt.