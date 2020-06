NSA sammelt sechs Milliarden Metadaten pro Tag

Trotz neuerlicher Berichte über Abhöraktionen des US-Geheimdienstes NSA hat sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hingegen dagegen ausgesprochen, gegen die US-Botschaft in Berlin vorzugehen. „Von dem Exempel statuieren halte ich an dieser Stelle nicht so viel“, sagte Merkel am Montag bei einer Diskussion mit Schülern in Berlin.

Sie wisse auch nicht, wer direkt an solchen Ausspähungen beteiligt sei. Wichtiger sei der Dialog, zumal die Europäer erst einmal selbst ihre Hausaufgaben machen müssten. So wolle Deutschland nun zunächst mit Frankreich Standards für die Zusammenarbeit der Geheimdienste ausarbeiten, kündigte Merkel an.