NSA soll Österreichs Kommunikation komplett abhören

Laut der Wochenzeitschrift Format ist „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ Österreich eines der sechs Länder, die von der NSA komplett abgehört werden. Erst vergangene Woche hat der ehemalige NSA Vize-Chef bekannt gegeben, dass die komplette elektronische Kommunikation des Irak automatisiert abgehört wird.

Dies ist durch das NSA-Programm Mystic möglich. Aus geleakten Unterlagen geht hervor, dass zumindest geplant war, Mystic auch in fünf weiteren Ländern zu nutzen. Das Format will aus Unterlagen und von Aussagen erfahren haben, dass Österreich eines dieser Länder ist. Demnach soll die NSA automatisiert „alle Telefonate (Handy und Festnetz), sämtliche E-Mails und alle Kommunikationskanäle über Online-Medien wie Twitter, Facebook, etc.“ erfassen. Die Daten werden 30 Tage gespeichert. So soll die NSA bei Bedarf in die Vergangenheit hören können.