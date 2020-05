NSA späht massiv Telefondaten von Franzosen aus

Laut " Le Monde" interessierte sich der US-Geheimdienst im Jänner zudem besonders für E-Mail-Konten des französischen Internetanbieters wanadoo.fr, der rund 4,5 Millionen Nutzer hat, und E-Mail-Konten des US-französischen Telekommunikationsausrüsters Alcatel-Lucent. " Le Monde" hat die Snowden-Dokumente nach eigenen Angaben von dem Journalisten Glenn Greenwald erhalten, der eng mit Snowden zusammenarbeitet und seine Enthüllungen in der britischen Zeitung "The Guardian" veröffentlichte. " Le Monde" plant in den kommenden Tagen weitere Veröffentlichungen.