NSA-Spionage: Brasilien warnt vor Alibi für Cyberkrieg

Die NSA-Praktiken machen aus Sicht der Präsidentin eine Debatte über einen effizienten Schutz der Internetdaten und die Schaffung eines entsprechenden multilateralen Regelwerkes notwendig, damit der „Kampf gegen den Terrorismus“ nicht als „ Alibi für den Cyberkrieg“ genutzt werde.

Nicht nur Rousseff sowie einige ihrer Berater und Diplomaten sollen ausspioniert worden sein. Auch das Bergbau- und Energieministerium in Brasília stand offenbar auf der Liste und der Name des staatlich kontrollierten Ölkonzerns Petrobras tauchte in NSA-Unterlagen auf. „Von unserer Seite werden wir alles tun, um unsere Regierung und unsere Unternehmen zu schützen“, versicherte Rousseff und schickte das nationale Datenverarbeitungszentrum Serpo mit entsprechenden Direktiven ans Werk.