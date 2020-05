NSA überwacht internationale Kreditkartenzahlungen

Einem Spiegel-Bericht zufolge hat die NSA auch Kreditkartentransaktionen im Visier. Ein NSA-Zweig namens „Follow the Money“ sei für das Ausspähen von Finanzdaten zuständig, wie aus Snowden-Unterlagen hervorgehe, die das Magazin eingesehen habe. Die Daten flössen in die NSA-Datenbank „Tracfin“, die schon 2011 rund 180 Millionen Datensätze enthalten habe - der Großteil davon, nämlich 84 Prozent, Kreditkartendaten. In dieser Datenbank werden auch Informationen aus dem europäischen Swift-System gespeichert, über das Banken den internationalen Zahlungsverkehr abwickeln. Dies passiere dem Bericht zufolge über verschiedene Methoden, wie etwa dem Anzapfen des Druckerverkehrs zwischen den Banken.