Obama erwägt Einschränkungen für NSA-Überwachung

Snowdens Vorgehen wird von den USA weiterhin scharf verurteilt. Die Enthüllungen Snowdens gefährden nach einem geheimen Pentagon-Bericht die Leben von Mitgliedern des US-Militärs. Ein Großteil von Snowdens Informationen beziehe sich auf laufende Militäroperationen und stelle eine wirkliche Gefahr für die amerikanischen „Männer und Frauen in Übersee“ dar, teilte der Republikaner Mike Rogers am Donnerstag mit. Er bezog sich auf das geheime Papier.

Gegner der USA hätten dank Snowden Einblicke in die US-Verteidigungsmethoden erhalten. Wegen der rund 1,7 Millionen von Snowden gestohlenen Geheimakten hätten laufende Operationen zu scheitern gedroht.

„Snowdens Taten haben vermutlich tödliche Konsequenzen für unsere Truppen im Feld“, teilte Rogers mit, der dem Geheimdienstausschuss im Abgeordnetenhaus vorsitzt. Der Bericht bestätige seine „größten Ängste“. Die meisten Enthüllungen bedrohten entscheidende Operationen von Heer, Marine, Marineinfanterie und Luftwaffe. Dutch Ruppersberger, Top-Demokrat in dem Ausschuss, sagte, Terroristen hätten nach Snowdens Enthüllungen begonnen, ihre Methoden zu ändern. „Durch seine Taten hat er sich bei unseren Gegnern eingereiht“.