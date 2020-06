Obama plant schärfere Gesetze zur Cybersicherheit

Ende November hatten Hacker die Systeme von Sony Pictures geknackt und anschließend vertrauliche Informationen im Internet veröffentlicht. Mit dem Datenleck und Terrordrohungen wollten sie die Absetzung der Politkomödie "The Interview" erzwingen, die von einem fiktiven Mordkomplott gegen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un handelt. Die USA machen die nordkoreanische Führung für die Cyberattacke verantwortlich, Pjöngjang weist dies zurück.

Am Montag kaperte eine Hackergruppe, die sich auf die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) berief, die Konten des US-Militärkommandos Centcom bei den Onlinediensten Twitter und YouTube. Die Angreifer veröffentlichten Drohbotschaften, Propagandavideos und Unterlagen der US-Armee. Nach Angaben von Centcom, das den US-Einsatz gegen die IS-Miliz im Irak und in Syrien steuert, wurden aber keine Geheimdokumente ins Netz gestellt. Obama sagte am Dienstag, dass der Zwischenfall keine Auswirkungen auf die Militäreinsätze gehabt habe.