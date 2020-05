Obama wusste seit 2010 von NSA-Abhöraktion gegen Merkel

Wie die Zeitung weiter berichtete, gingen die NSA-Erkenntnisse direkt ans Weiße Haus - und nicht wie üblich zunächst an die NSA-Zentrale in Fort Meade im US-Staat Maryland. Als Horchposten diente demnach der vierte Stock der Berliner US-Botschaft. Von dort aus agierte die NSA-Spezialeinheit Special Collection Services (SCS) aus, die weltweit 80 Standorte betreibt. Unter anderem stehen ihr in Berlin fürs Abhören Hochleistungsantennen am Dach zur Verfügung. Nach übereinstimmenden Medienberichten stand Merkel seit 2002 auf einer NSA-Liste mit Aufklärungszielen.