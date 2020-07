ÖJC: "Vorratsdatenspeicherung abschaffen"

Der Österreichische Journalisten Club (ÖJC) sieht in demokratischen Staaten die Pressefreiheit in Gefahr. Das Einsetzen für die Pressefreiheit könne für Journalisten lebensbedrohend sein, heißt es am heutigen Tag der Pressefreiheit in einer Aussendung.

In Österreich gabt es laut ÖJC in den vergangenen Jahren vermehrt Angriffe auf die Pressefreiheit. So schränke das vielfach kritisierte Sicherheitspolizeigesetz massiv die Möglichkeiten der freien Berichterstattung ein. Der ÖJC kritisierte zudem, dass die Vorratsdatenspeicherung in Österreich viel zu früh umgesetzt worden sei. ÖJC-Präsident Fred Turnheim richtete erneut einen Appell an die österreichische Regierung, sich in Brüssel für die Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung einzusetzen.

Unterstützung der Verfassungsklage

„Die Vorratsdatenspeicherung widerspricht klar dem Lissabon-Vertrag und dem Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Daher sollte Österreich hier Vorreiter bei der Abschaffung sein", so der ÖJC-Präsident. Turnheim hat am heutigen dem Tag der Pressefreiheit die von der „AK Vorrat" initiierte Verfassungsklage gegen Vorratsdatenspeicherung unterzeichnet. Auch