Österreichweit Proteste gegen Vorratsdaten

In Wien und mehreren Landeshauptstädten ist es am Samstag zu Protestdemonstrationen gegen die mit 1. April in Kraft tretende Vorratsdatenspeicherung gekommen. In der Bundeshauptstadt nahmen nach Angaben der Polizei 500 Teilnehmer an dem Protestmarsch teil, der um 14.00 Uhr am Westbahnhof begann und um 17.00 Uhr mit einer Abschlusskundgebung vor dem Parlament endete. Die Initiative für Netzfreiheit und der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (AK Vorrat) sprachen von rund 1400 Teilnehmern in Wien. Proteste gab es auch in Linz, Salzburg, Innsbruck und Graz.