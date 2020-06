Ohne Breitbandmilliarde droht Netzausbau zu stocken

Der Infrastruktur-Experte betonte auch, dass die Geschwindigkeit des Internets wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit einer Region sei. Ohne Bandbreiten von zumindest 10 bis 20 Mbit pro Sekunde würden sich keine Firmen ansiedeln. „Kein Internet, keine Jobs“, fasst Weihs-Raabl zusammen. Bei Glasfasernetzen zähle Österreich zu den Schlusslichtern. Nebeneffekt: Ein Ausbau würde auch die Landflucht bekämpfen.

Heute, Dienstag, beschäftigen sich in Salzburg Wirtschaft, Politik und Branchenexperten mit der Breitbandversorgung, unter dem Titel „Überlebensfrage für die europäischen Regionen und Kommunen“. Infrastrukturministerin Bures wiederum will sich am 2. Juni mit Gemeinde- und Ländervertretern zusammensetzen, nachdem schon Mitte Mai ein Breitbandgipfel mit der Telekom-Branche stattgefunden hatte.