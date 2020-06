Open3: Datenlandkarten statt Tabellenchaos

Mit der Webseite http://www.datenlandkarten.at/ hat die "Open3-Initiative rund um den Wiener Robert Harm ein neues Projekt am Start. Diesmal geht es darum, ortsbezogene Daten aus Tabellen auszulesen und in Form von Karten optisch so aufzubereiten, dass auch Laien die enthaltenen Informationen interpretieren können. Erste Berechnungen zeigen, wohin die Reise gehen kann: So können etwa auf einer Wienkarte anhand eines Farbschemas die Dichte von Kraftfahrzeugen oder die Zahl der Verkehrsunfälle dargestellt werden. Je dünkler das Rot, desto höher die Zahl.

Vorbild ist die Stadt München, die im Rahmen des " Munich Open Government Day" eine ähnliche Initiative gestartet hat.