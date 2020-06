Parteitag: Piraten sammeln sich in Österreich

Am 1. April haben sich die österreichischen Piraten in einem Veranstaltungslokal namens "Das Werk" in einem Ottakringer Hinterhof versammelt, um den Bundesvorstand neu aufzustellen und über das Parteiprogramm zu diskutieren. „Damit sollen die Vorraussetzungen für eine schlagkräftige Organisation geschaffen werden“, sagte Patryk `luxperpetua` Kopaczynski, der einer der insgesamt drei Bundesvorstände ist, der auch nach der Versammlung weiter Bundesvorstand bleibt.

Inhaltlich ging nicht viel weiter, denn es wurde weitgehend über die Postenvergabe diskutiert. Die Debatte über die Programmausrichtung wurde nach einer basisdemokratischen Entscheidung auf die kommende Bundesgeneralversammlung im Sommer vertagt. Damit wurde den Wünschen der Parteibasis Rechnung getragen, eingehender über den künftigen Kurs zu diskutieren.