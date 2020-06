Patentstreit der Mobilfunkbranche wird noch Jahre dauern

Etappensieg für Apple in einem Rechtsstreit, der sich noch lange hinziehen kann: „Die Klage wird abgewiesen“, sagt Richter Maximilian Wedler. Mit der wortkargen Urteilsverkündung am Freitag im Landgericht Mannheim ist das Verfahren nicht beendet. Der Patentverwerter IPCom, der 1,57 Milliarden Euro als Schadenersatz von Apple verlangt, geht in die nächste Instanz, vors Oberlandesgericht Karlsruhe. Und die Handy-Hersteller können sich bestärkt fühlen, das Patent vor dem Bundespatentgericht für nichtig erklären zu lassen. Auf beiden Schienen steht grundsätzlich der Rechtsweg bis vor den Bundesgerichtshof ( BGH) offen.

Zur Verhandlung vor gut zwei Wochen kam noch eine ranghohe Justiziarin aus Kalifornien nach Mannheim. Bei der Urteilsverkündung wird der Konzern dann von einer Praktikantin der Kanzlei Freshfields vertreten: „Ich bin für Apple hier“, sagt die junge Frau selbstbewusst. Ob sie Rechtsanwältin sei, fragt Richter Wedler. Die Antwort: „Ich bin Praktikantin im juristischen Bereich.“

IPCom-Geschäftsführer Bernhard Frohwitter ist diesmal auch nicht nach Mannheim gekommen. Über E-Mail lässt er erklären, dass er über die Urteile verwundert sei und Berufung einlegen werde.