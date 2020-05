Pilz: Sitz des französischen Präsidenten von BND abgehört

Joly betonte, dass es nun an der Pariser Staatsanwaltschaft liege, eine strafrechtliche Untersuchung in der Affäre in die Wege zu leiten. Sollte sie das nicht tun, dann könnten entweder die Opfer der Abhörungen Anzeige erstatten oder die Regierung selbst die Eröffnung einer Voruntersuchung beantragen.

Auf der Prioritätenliste befinden sich 256 Transitlinien, von denen 94 die EU durchquerten, 40 EU-Länder mit anderen europäischen Ländern wie Russland, Serbien, Weißrussland oder der Ukraine verbanden, während 122 Linien Europa mit dem Rest der Welt verbanden, vorrangig Saudi-Arabien, China, Japan und Dubai. Am meisten betroffen sind mit 78 Linien die Niederlande, gefolgt von Frankreich (51), sowie Dänemark und Polen mit je 28. In Österreich waren elf Linien betroffen, sagte Pilz. Der Politiker legte zudem die Kopie einer E-Mail vom 3. Februar 2005 vor, in der ein Angestellter der Verbindungsstelle der Deutschen Telekom AG zum BND (Resa) gegenüber einem BND-Vertreter bestätigte, dass "vier zusätzliche Linien" angezapft worden seien. Dies ist ein einschlägiger Beweis dafür, dass zumindest diese vier Transitlinien abgehört wurde", betonte Pilz, der nun seine Tournee in weiteren europäischen Hauptstädten wie Bukarest oder Rom fortsetzen will.

Während die Deutsche Telekom wissentlich mit dem BND zusammengearbeitet habe, sei es nach dem bisherigen Wissenstand anzunehmen, dass die anderen nationalen Telekom-Gesellschaften, darunter die Telekom Austria, Opfer und nicht Mittäter waren, ließ Pilz wissen. Belgien und die Niederlande haben in der Affäre bereits Ermittlungen in die Wege geleitet. Österreich hatte nach Berichten über die Bespitzelung Anzeige "gegen Unbekannt" erstattet.