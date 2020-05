Pilz: Staatsschutzgesetz macht Österreich zur NSA-Filiale

Die schlimmsten Befürchtungen des grünen Abgeordneten betreffen Paragraf 11 - Stichwort: Amtshilfe - im Entwurf des Innenministeriums zum neuen Staatsschutzgesetz. Demnach sollen Übermittlungen nicht nur an heimische, sondern auch an ausländische Sicherheitsbehörden zulässig sein. Pilz nennt dies die „CIA-Klausel“ und befürchtet: „Wir sollen ein amerikanischer Geheimdienst-Satellit werden.“ Bisher sei die Herausgabe von Analysedatenbanken der strafrechtlichen Verfolgung in Österreich vorbehalten gewesen, was sich nun ändern solle.

Nicht nur die Analyseergebnisse, sondern sämtliche in der Datenbank enthaltenen Informationen dürften künftig an ausländische Sicherheitsbehörden weitergegeben werden, warnt Pilz weiters. „Die Innenministerin erfüllt damit den amerikanischen Wunsch und opfert den Datenschutz in Österreich.“ Ein weiterer Kritikpunkt betrifft das Vorhaben, die Daten bereits in einem sehr frühen Stadium - zur „Beurteilung der Wahrscheinlichkeit verfassungsgefährdender Angriffe“ - weitergeben zu dürfen. Dies betreffe nicht nur Verdächtige, sondern auch Kontaktpersonen.