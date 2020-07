PIN-Herausgabe am Flughafen: Kanadier zieht vor Gericht

Die Kontrollen für elektronische Geräte wurden in den letzten Jahren international verschärft. So werden innerhalb der EU, auch am Flughafen Wien, Geräte auf Manipulationen kontrolliert. In den USA müssen sich die Geräte einschalten lassen, ansonsten dürfen sie nicht mitgenommen werden. In Österreich droht in Einzelfällen ein ähnliches Schicksal.