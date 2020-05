Piraten gelingt Einzug in den bayrischen Landtag nicht

Die CSU kann in Bayern wieder alleine regieren. Eine Woche vor der Bundestagswahl gewann die Partei von Ministerpräsident Horst Seehofer bei der Landtagswahl am Sonntag die absolute Mehrheit zurück. Die SPD unter ihrem Spitzenkandidaten Christian Ude konnte gemäß dem bundesweiten Aufwärtstrend leicht zulegen, die Grünen büßten Wählerstimmen ein. Eine herbe Niederlage musste die FDP hinnehmen: Sie scheiterte deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde und wird im neuen Landtag nicht mehr vertreten sein. Auch die Linke und die Piraten verpassten den Einzug in den Landtag. Bei der Wahl in Niedersachsen Anfang dieses Jahres erreichte die Piratenpartei ebenfalls nur 2,1 Prozent.