Plakat als Denkzettel für den SOPA-Verfasser

Zwei Non-Profit-Organisationen haben dem Autor des strittigen US-Gesetzes SOPA, der US-Abgeordnete Lamar Smith, eine Botschaft zukommen lassen: Auf einer riesigen Plakatwand nahe seinem Büro in San Antonio prangt der Schritzug "Don´t mess with the Internet." SOPA hat im Jänner für massive Online-Proteste gesorgt.