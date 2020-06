Polizei-Server-Hacker legte Geständnis ab

Polizeicomputer

nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts

LKA

Düsseldorf

Patras

Fahrzeuge

, dergeknackt haben soll, sehen die Ermittler noch viel Arbeit vor sich. „Wir ermitteln in alle Richtungen und stehen dabei erst am Beginn. Das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen“, sagte ein Sprecher des) am Dienstag in. Gegen einen 23-Jährigen war am Montag Haftbefehl wegen Computersabotage in einem besonders schweren Fall erlassen worden. Er soll das Peil- und Ortungsprogramm „“ geknackt haben, mit dem die Ermittler verdächtige Personen,oder Waren verfolgen.

Geständnis abgelegt

Die anonyme Gruppe „No-Name Crew“ hatte vor zwei Wochen brisante Daten aus dem Bereich der Zollfahndung ins Netz gestellt. Medienberichte, wonach es sich bei dem 23-Jährigen um einen führenden Kopf dieser Gruppe handelt, wollte der LKA-Sprecher nicht bestätigen. „Nur soviel: Wir haben mit unseren Maßnahmen den richtigen getroffen.“ Der Mann habe ein Geständnis abgelegt und kooperiere mit Polizei und Justiz. Deswegen wurde er unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt.

Laut "Spiegel Online" haben Ermittler in Rheinland-Pfalz einen weiteren Verdächtigen aus Kaiserslauten festgenommen.

Kein Kommentar zur Drohung

Die