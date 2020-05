Portal sammelt Online-Aktivitäten von Politikern

Social Media Plattformen wie Facebook und Twitter ermöglichen es Politikern, mit den Bürgern recht einfach in Kontakt zu treten, mitunter verliert man im umfangreichen Angebot jedoch die Übersicht. Die Postings von derzeit 400 politischen Mandataren sammelt ein neues Webportal: politikeronline.at wurde am Montag von OGM-Chef Wolfgang Bachmayer und Projektpartner Peter Filzmaier vorgestellt. Ziel sei es, den direkten Kontakt zwischen Politiker und Bürger zu fördern und damit der Verdrossenheit entgegenzuwirken.

Ein Landeshauptmann zum Beispiel wünscht am Montag allen Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr, ein Parteichef verweist auf seinen neuesten Wahlkampfspot - und auf politikeronline.at findet sich all das in zeitlicher Abfolge. Wer nur einer bestimmten Partei, einen Zeitraum oder ein Bundesland verfolgen möchte, kann hierzu Filter setzen, auch nach Geschlechtern getrennt. Der gewünschte Kontakt etwa für ein Kommentar oder ein "Like" wird dann via Facebook oder Twitter hergestellt.