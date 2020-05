Presse-Lobby: Verlage könnten vor Google einknicken

Die Verlage appellierten erneut an das deutsche Bundeskartellamt, gegen Googles Marktmacht vorzugehen. Die Pressehäuser monierten jedoch auch, dass Behördenchef Andreas Mundt kurz nach Googles Ankündigung im Reuters-Interview signalisiert hatte, dass die Wettbewerbshüter vorerst nicht in den Streit eingreifen würden. „Im Kern der Debatte geht es um die Reichweite des Leistungsschutzrechts“, hatte Mundt gesagt. Mit seinen Äußerungen habe Mundt das Ergebnis einer Prüfung durch seine Behörde in Teilen vorweggenommen, heißt es in dem Brief.

Das Leistungsschutzrecht sieht seit August 2013 vor, dass Suchmaschinenbetreiber wie Google Verlegern Geld zahlen müssen, wenn sie verlegerische Inhalte verwenden, die über „einzelne Worte oder kleine Textausschnitte“ hinausgehen. Google lehnt dies ab. In der VG Media sind nicht alle Verlage vertreten, aber Branchengrößen wie Axel Springer und Burda