Putin: "Internet ist Spezialprojekt der CIA"

Die Erfindung des Internet sei ein Projekt des amerikanische Geheimdienst CIA gewesen, sagte Putin am Donnerstag auf einem Medienforum in St. Petersburg. "Das alles entstand in der ersten Etappe, zu Beginn des Internets, als Spezialprojekt des CIA. Und so entwickelt es sich weiter", sagte der russische Präsident laut einer offiziellen Mitschrift. "Alles, was über Server in den USA geht, wird dort kontrolliert." Russland müsse seine Interessen gewährleisten.

Tatsächlich hatte die amerikanische Regierung mit den Anfängen des Internets zu tun. Die Entwicklung des Internet-Protokolls TCP/ IP entstand in den frühen 1970er-Jahren aus Arbeiten der DARPA, einer Forschungseinrichtung des US-Verteidigungsministeriums. Der Auslandsgeheimdienst CIA war allerdings nicht an der Entwicklung beteiligt.