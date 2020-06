Qwiki: Suchmaschine mit Doku-Charakter

"Wir sind die ersten, die Information in ein Erlebnis verwandeln", schreiben die Betreiber der neuen Internetsuche Qwiki auf ihrer Website. Die Plattform hat sich zum Ziel gesetzt, die Suche im Netz zu revolutionieren, oder zumindest weiterzuentwickeln. Derzeit befindet sich Qwiki noch in der Alpha-Testphase (auf Englisch) und ist nur per Einladung nutzbar. FUTUREZONE konnte aber bereits einen Blick auf das neue "Sucherlebnis" werfen.

Statt wie bei Google, Bing und Co üblich, wirft Qwiki die Suchergebnisse nicht einfach nur in langen Listen von Text aus. Vielmehr wird zu jedem abgefragten Begriff ein kleines Video erstellt, bei dem die jeweiligen Informationen angereichert mit diversen Bildern vorgelesen werden. Darunter läuft zusätzlich der Text mit. In ergänzenden Feldern, die ebenfalls mit Bildern unterlegt sind, werden verwandte, weiterführende Informationen zum abgefragten Begriff angeboten. Sucht man etwa nach Wien verweisen die Felder am unteren Bildschirmrand dann beispielsweise auf Themenkomplexe wie "Österreichische Kultur" oder "Österreichische Wirtschaft".