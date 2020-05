Reformvorschläge für die Forschung

Österreich befinde sich in punkto Innovation derzeit lediglich im europäischen Mittelfeld, sagte Hannes Androsch, Vorsitzender des Rats für Forschung und Technologieentwicklung (RFTE) am Donnerstag in Wien. Bei einer Pressekonferenz wurde das „Weißbuch“ zur Steuerung von Forschung, Technologie und Innovation (FTI) vorgestellt. Das Ziel: Österreich soll bis 2020 zu den Innovationsführern in Europa gehören.

„Im Augenblick gibt es viele Boote, die unterschiedlich unterwegs sind. Tatsächlich aber sollten alle im Sinne einer übergeordneten Steuerung dieselbe Ziellinie anpeilen", sagte Karin Schaupp vom Forschungsrat. Im „ Weißbuch“ werden Vorschläge für Reformschritte formuliert.