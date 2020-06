"Reset the Net": Aktionstag gegen Internet-Überwachung

Die Initiatoren des Aktionstags rufen dazu auf, Software-Tools zu installieren zur Verschlüsselung und Anonymisierung zu installieren. Ein entsprechendes Paket an freier Software wird zur Verfügung gestellt. Auch Website-Betreiber und Entwickler werden in die Pflicht genommen. Sie sollen dazu angehalten werden, etwa Https und Forward Secrecy gegen die Überwachung der Geheimdienste einzusetzen.

Der erste auf Edward Snowdens Dokumenten basierende Bericht über die NSA-Überwachung, wurde von Glenn Greenwald am 5. bzw. 6. Juni 2013 im „ Guardian“ veröffentlicht. Als der Text online ging, war in den USA noch der 5. , in Europa jedoch bereits der 6. Juni. Zahlreiche weitere Enthüllungen folgten. Zuletzt berichtete die „ New York Times“ über die Verwendung von Gesichtserkennungssoftware durch die NSA.