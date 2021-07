RFJ ruft zum Mobbing auf, Facebook löscht Posting nicht

Der „Ring Freiheitlicher Jugend Steiermark“, eine Vorfeldorganisation der FPÖ, hat in einem Facebook-Posting am Freitag die Kontaktdaten der derStandard-Journalistin Colette Schmidt veröffentlicht. „Das ist Colette. Colette schreibt für den Standard und stellt gerne FPÖ-ler an den Pranger. Falls ihr Colette etwas zu sagen habt, dann bitte unter:“, heißt es im Posting, in dem neben ihrer E-Mail-Adresse auch Links zu den privaten Facebook- und Twitter-Profilen enthalten sind. In den Kommentaren und auf Twitter wird der RFJ Steiermark für den Aufruf zum Cyber-Mobbing scharf kritisiert.