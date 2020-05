Art Coviello: „Anonymität ist Feind der Privatsphäre“

Um die Sicherheit von Computersystemen, Industrieanlagen, Unternehmen und nicht zuletzt Privat-User gewährleisten zu können, müsse man intelligente Analysemethoden einsetzen. Anders als bisher gehe es nicht darum, einzelne Systeme abzuschotten, sondern Anomalien im Netzwerk bzw. in der Webnutzung zu erkennen. Dies sei nur möglich, wenn man durch die Analyse von Daten und Workflows das normale Nutzerverhalten in bestimmten Kontexten wie am Arbeitsplatz kenne. Sicherheitslösungen würden folglich einen Angriff weniger durch Aufspüren von Schadcode, sondern durch auffälliges Verhalten von Usern und ihrer Maschinen im Netzwerk entdecken.

„Dass die Überwachung von Netzwerk-Aktivitäten zu Bedenken führt, ist legitim. Wir wollen keinen Orwellschen Big Brother. Völlige Anonymität im Netz bedeutet aber, dass man persönliche Daten anzapfen und missbrauchen kann, ohne dass der Angreifer jemals entdeckt werden kann“, führte Coviello aus. Viele Unternehmen würden aktuell mit dem Widerspruch kämpfen, dass sie moderne Sicherheits-Tools nicht implementieren, da sie die Privatsphäre ihrer Mitarbeiter schützen wollen. Gleichzeitig übersehe man dabei, dass gerade diese Technologien auch dieselben Mitarbeiter schützen könnten und in Wahrheit der einzige Weg seien, um ein Maß an Privatsphäre zu garantieren.